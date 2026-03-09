Forte Santa Caterina proseguono i lavori di recupero | via del Pestrino chiusa per 2 settimane

I lavori di recupero nel Forte Santa Caterina a Verona continuano, con via del Pestrino chiusa per le prossime due settimane. Il Comune sta portando avanti un progetto di rigenerazione che interessa un’area di circa 76 mila metri quadrati lungo l’Adige, concentrandosi sulla valorizzazione degli spazi verdi e sull’inclusione sociale. La riqualificazione fa parte di un intervento più ampio volto a migliorare l’intera zona.

Il percorso di rigenerazione del compendio prevede ora la messa a terra degli allacciamenti dei sottoservizi, che porterà alla chiusura della strada a partire da lunedì 16 marzo Nell’ambito dei lavori per il Compendio, da lunedì 16 marzo, in via del Pestrino, prenderà il via l’intervento di messa a terra degli allacciamenti dei sottoservizi. Per circa due settimane, quindi, è istituito divieto di transito a tutti i veicoli, fra il civico 69 (in corrispondenza dell’accesso al Forte S. Caterina) e il civico 80 (accesso privato ad azienda edile) di via del Pestrino. I lavori saranno completati entro il 31 marzo. Il passaggio resta consentito ai residenti nelle proprietà private comprese tra i civici 69 e 80. 🔗 Leggi su Veronasera.it

