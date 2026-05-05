Giudice Sportivo Serie A le decisioni dopo Juve Verona | stangata per Sogliano Multato Locatelli il motivo

Dopo la partita tra Juventus e Verona, il Giudice Sportivo ha preso diverse decisioni. Sogliano è stato squalificato per due turni, mentre Locatelli è stato multato. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano comportamenti durante la gara. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni specifiche delle sanzioni è stato reso noto.

di Francesco Spagnolo Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo Juve Verona: due giornate per Sogliano. Locatelli multato per simulazione. Ecco tutti i dettagli. Il finale di stagione si scalda e le decisioni del tribunale sportivo diventano determinanti per la corsa scudetto e la salvezza. Il Giudice Sportivo Serie A, rappresentato dal dott. Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato le sanzioni relative al sedicesimo turno di ritorno, giocato tra l’1 e il 4 maggio 2026. Questo bollettino è destinato a pesare sulle rotazioni di molti allenatori, costretti a fare i conti con assenze pesanti in vista delle prossime sfide decisive. La difesa del...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo Juve Verona: stangata per Sogliano. Multato Locatelli, il motivo Notizie correlate Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Bastoni e Locatelli: multe per Milan e Juve! Tutte le decisioni dopo la 26^ giornataBastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato... Giudice Sportivo Serie A: una giornata di squalifica per Tomori, due per il ds Sogliano! Le decisioni dopo la 35ª giornataMercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giudice Sportivo, squalificati 35ª giornata: un turno a Cancellieri ed El Aynaoui; Giudice sportivo Serie B, 13 squalificati per una giornata; Le decisioni del giudice sportivo; Giudice Sportivo – Squalificati sei tesserati. Sanzioni per € 9.500. Giudice sportivo, squalificati 36ª giornata: un turno a TomoriLa 35ª giornata di Serie A si è chiusa lunedì sera con il poker della Roma contro la Fiorentina. Il campionato tornerà venerdì 8 maggio con Torino-Sassuolo, gara che aprirà il 36° turno, che si conclu ... gazzetta.it Le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Tomori, multa per Locatelli e due giornate a SoglianoLa Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto successo nella 35esima giornata di campionato. Ben quattro i giocatori squalificati che salteranno il prossimo turno ... corrieredellosport.it Il Giudice Sportivo di Serie B ha reso note le sue decisioni dopo la 37ª giornata di cadetteria, giocata tutta nella giornata di venerdì 1 maggio. Adorante, che era diffidato, salterà la sfida tra il Venezia e il Palermo. - facebook.com facebook Giudice Sportivo Serie B: 13 squalificati dopo la 37ª giornata x.com