Giudice Sportivo Serie A squalifica per Bastoni e Locatelli | multe per Milan e Juve! Tutte le decisioni dopo la 26^ giornata

Il Giudice Sportivo ha squalificato Bastoni e Locatelli, motivando le decisioni con comportamenti ritenuti pericolosi durante le partite. Le sanzioni colpiscono anche il Milan e la Juventus, che riceveranno multe per alcune infrazioni commesse dai propri giocatori. La 26ª giornata di Serie A si è conclusa con queste sanzioni, che influenzeranno le prossime partite di campionato. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente nelle ultime ore.

© Calcionews24.com