Inter-Juve decisione UFFICIALE Giudice sportivo | tripla squalifica

Il giudice sportivo ha squalificato tre giocatori dell'Inter dopo il derby contro la Juventus, perché hanno mostrato comportamenti violenti e minacciosi. Durante la partita, uno dei calciatori nerazzurri ha rivolto insulti e si è avvicinato in modo intimidatorio all’arbitro, spingendo il direttore di gara a intervenire immediatamente. La decisione è arrivata questa mattina, poche ore dopo la fine della partita.

“Ha assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara” Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo in merito alla 25esima giornata di Serie A, conclusasi ieri sera con Cagliari-Lecce. Le più attese, ovviamente, erano quelle sul derby d’Italia tra Inter e Juventus andato in scena sabato 14 febbraio. Inter-Juve, le decisioni ufficiali del Giudice sportivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come era stato previsto, nessuna prova tv per Bastoni. A Kalulu, invece, è stata inflitta 1 giornata di squalifica. Restando sui bianconeri, sono stati sanzionati sia Comolli che Chiellini, il quali si sono scagliati contro La Penna sulle scali antistanti al tunnel che porta dritto agli spogliatoi di San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Juve, decisione UFFICIALE Giudice sportivo: tripla squalifica Squalifica Conte, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnicoIl Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di Antonio Conte, che dovrà scontare due giornate. Juve Lecce: ufficiale la squalifica! Salterà il match di sabato all’Allianz Stadium, la decisione del Giudice Sportivo Serie AIl Giudice Sportivo della Serie A ha ufficialmente comunicato la squalifica che impedirà a un giocatore della Juventus di partecipare alla partita contro il Lecce, in programma sabato all’Allianz Stadium. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve, l'arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte ricevute; Caos Inter-Juve, Chiellini e Comolli attendono la decisione del giudice; Inter-Juventus: l'arbitro La Penna verrà fermato. Rocchi: Basta simulatori. Ma Bastoni se la caverà. Ecco perché; Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica. Inter-Juventus, le decisioni del giudice sportivo: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini al 27 febbraioMILANO (ITALPRESS) – Lunghe inibizioni per i dirigenti della Juventus, dopo il rovente derby d’Italia di sabato scorso. Queste le decisioni del giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo ... italpress.com Giudice Sportivo serie A, inibizione per Comolli (multato) e Chiellini dopo Inter-Juventus. Kalulu, stop per una giornataInibizione fino al 31 marzo 2026, con ammenda di 15mila euro, per Damien Comolli e inibizione fino al 27 febbraio 2026 per Giorgio Chiellini. Per Kalulu, invece, un turno di squalifica. Sono le ... corriere.it “È vita o morte”, Allegri e la pressione sugli arbitri. Inter-Juve e Var: “In passato ho sbagliato” facebook Caos #InterJuve, spunta un nuovo labiale in campo tra #Lautaro e #Kalulu: la frase dell’attaccante fa discutere x.com