Al Teatro del Loto arriva un nuovo spettacolo che affronta il tema di Giuda attraverso una prospettiva psicanalitica. La rappresentazione mette in scena un dialogo tra il discepolo e il terapeuta, esplorando il tradimento di Giuda e le sue implicazioni emotive. La pièce si concentra sul ruolo del terapeuta nel confronto con il personaggio storico, offrendo una lettura inedita di un episodio biblico noto.

? Cosa scoprirai Come può una seduta psicanalitica spiegare il tradimento di Giuda?. Perché il terapeuta diventa protagonista del confronto con il discepolo?. Cosa spinge un uomo a cedere alla propria fragilità psicologica?. Come può un teatro molisano diventare totalmente indipendente dall'energia esterna?.? In Breve Spettacolo di Ana’thema Teatro con Luca Marchioro e regia di Luca Ferri. Luigina Tusini cura la scenografia per le date del 10 e 11 maggio. Teatro del Loto sesto al bando Pnrr per l'efficientamento energetico nel Meridione. Struttura di Ferrazzano prima in Europa per autosufficienza energetica totale. Il Teatro del Loto di Ferrazzano ospiterà la messa in scena di Giuda analisi di un tradimento nelle serate di domenica 10 maggio alle 18:00 e lunedì 11 maggio alle 20:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giuda tra psicanalisi e colpa: il nuovo dramma al Teatro del Loto

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“Giuda - analisi di un tradimento”: al Teatro del Loto lo spettacolo https://www.molisenews24.it/giuda-analisi-di-un-tradimento-al-teatro-del-loto-10-11-maggio-2026-134694.html_unique_id=69f87dcdae369 - facebook.com facebook