BRESCIA Giuda Iscariota, il traditore, ci racconta la sua versione dei fatti: nonostante la sua fine, non ha perso la speranza e, sul palcoscenico, compie un gesto di ribellione verso la coscienza collettiva che l’ha voluto elevare a paradigma del malvagio. Si chiama " Stand up for Giuda " lo spettacolo in scena al Teatro "Tina Mezzardi", nell’ambito della stagione del Centro Teatrale Bresciano, dai prossimi 25 al 29 marzo. Nell’immaginario collettivo, Giuda Iscariota è l’archetipo del traditore. Studiandone la storia e cogliendone il profondo simbolismo, scopriamo che ha molto da dirci. Da queste riflessioni prende le mosse questo spettacolo in cui Leonardo Petrillo, autore e regista, ricostruisce i passaggi fondamentali della vita di Giuda: dall’incontro con sino al fatidico giorno in cui si compì il disegno divino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spettacolo Stand up for Giuda in scena al Teatro Mezzardi

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