Tumori femminili l' associazione Loto potenzia il reparto del Morgagni | donato un nuovo lettino

Nei giorni scorsi presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si è svolta una cerimonia in cui l’associazione Loto ha consegnato un nuovo lettino da visita ginecologica all’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Luca Savelli. La donazione mira a migliorare le condizioni di assistenza per le pazienti affette da tumori femminili.

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la cerimonia di consegna di un lettino da visita ginecologica destinato all'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia di Forlì, diretta da Luca Savelli. La donazione è stata resa possibile dal comitato territoriale forlivese di Loto Odv, grazie ai proventi ricavati dalla vendita solidale dei prodotti natalizi 2025. All'iniziativa ha contribuito anche un gruppo di amiche che, in occasione delle festività natalizie, ha scelto di rinunciare allo scambio dei regali devolvendo il corrispondente valore economico all'associazione e sostenendo così l'acquisto della strumentazione.

