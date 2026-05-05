Giro in barca a 2mila euro | tensione alla biglietteria della Navigazione uno dei buttadentro reagisce e tenta la fuga

Un episodio di tensione si è verificato presso la biglietteria di un servizio di navigazione sul lago, dove alcuni turisti sono stati fermati e invitati a prenotare escursioni a prezzi elevati, fino a circa duemila euro per un giro in barca. Durante le operazioni di controllo da parte degli agenti in borghese, uno dei “buttadentro” ha reagito in modo aggressivo e ha tentato di scappare. La scena si è sviluppata tra pressioni sui clienti e interventi delle forze dell’ordine.

Turisti fermati e pressati con proposte insistenti per escursioni sul lago, fino alla tensione con gli agenti che controllavano la zona in borghese. È quanto accaduto il primo maggio sul lungolago di Como, durante un controllo della polizia locale.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Entra nell’area degli idrovolanti: multa da oltre 2mila euro per una barca Alla Fontana di Trevi "addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l'ora". Scoppia la polemicaFratelli d’Italia attacca il sindaco Roberto Gualtieri e la sinistra: “Prima invocano il reddito di cittadinanza, ma poi razzolano male…” “Il sindaco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In barca per un aperitivo o in cerca di delfini: i tour alla scoperta del mare; Gita di primavera a Capri: tra Faraglioni e profumo di mare; Giro di Romandia | 5ª tappa UCI World Tour; Giro del mondo con barca di 6 metri contro plastica in mare. Giro di boa in barca a vela. Ripartire dopo la malattiaIn barca a vela per ripartire dopo la malattia. Questo il senso del progetto Giro di boa, una iniziativa che vuole avvicinare al mondo della vela donne che hanno affrontato un percorso oncologico e ... ilrestodelcarlino.it Svelato il Nastro rosa tour, giro d'Italia in barca a velaPartenza da Venezia il 29 maggio e arrivo a Genova il 13 luglio. E' il Marina Militare Nastro Rosa Tour, giunto alla quinta edizione, di cui oggi, a Reggio Calabria, è stato svelato in percorso in ... ansa.it “Che schifo”, “Non sei normale”: la ragazza viene presa in giro al liceo e si è chiusa in se stessa. Nicole, una delle mamme, è preoccupata perché lei sembra vergognarsi della sua famiglia - facebook.com facebook Where it all begins | Dove tutto ha inizio Open-Air Theatre TBC, Burgas 06/05/2026 18:00 EEST #GirodItalia x.com