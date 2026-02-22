Alla Fontana di Trevi addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l' ora Scoppia la polemica

Un'indagine rivela che i lavoratori alla Fontana di Trevi ricevono appena 4,50 euro all’ora, causando sdegno tra i visitatori. La causa principale risiede nel fatto che le società che gestiscono i servizi turistici pagano salari molto bassi, nonostante il luogo sia uno dei simboli di Roma. La notizia ha scatenato reazioni dure, evidenziando le disparità tra le promesse politiche e le condizioni reali dei dipendenti. La questione rimane aperta e suscita numerosi commenti tra cittadini e turisti.

"Il sindaco Gualtieri, l'amministrazione e il centrosinistra sono ipocriti. Da una parte rivendicano il salario minimo e dall'altra consentono che, all'interno di un servizio legato a uno dei simboli di Roma, operino società che retribuiscono i dipendenti con salari indegni". Federico Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza del Comune di Roma, attacca il sindaco Pd della Capitale Roberto Gualtieri per il trattamento riservato ai lavoratori addetti alla biglietteria e al controllo dell'ingresso dei turisti alla Fontana di Trevi. Rocca, il 3 febbraio scorso, ha, infatti, presentato un'interrogazione agli assessori Alessandro Onorato (Turismo) e Massimiliano Smeriglio (Cultura) per far luce sulle modalità con cui sono stati individuati i 18 operatori incaricati del servizio di presidio e di gestione degli ingressi alla Fontana di Trevi.

Alla Fontana di Trevi "addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l'ora"Due visitatori paganti alla Fontana di Trevi coprono quasi tutto il salario orario di 4,50 euro degli addetti alla biglietteria.

Dal 2 febbraio i turisti pagano per vedere Fontana di Trevi. Anche i romani devono fare il ticket, giallo sulla biglietteria – Il videoDa lunedì 2 febbraio 2026, chi vuole ammirare la Fontana di Trevi a Roma dovrà mettere mano al portafoglio.

