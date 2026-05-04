Il Giro d'Italia 2026 prevede tappe in Bulgaria e in Italia, con alcune salite particolarmente impegnative. Tra le tappe da monitorare ci sono quelle in Bulgaria, che potrebbero cambiare le posizioni in classifica. In Italia, la tappa in Basilicata presenta un dislivello elevato, con una salita che potrebbe influenzare la lotta per la maglia rosa. La corsa si avvicina alle fasi decisive, con i ciclisti pronti a sfidarsi sulle salite più dure.

? Cosa scoprirai Quale tappa bulgara rischia di stravolgere le gerarchie della classifica?. Come influirà il dislivello della Basilicata sulla maglia rosa?. Dove si troverà il momento più duro tra le salite abruzzesi?. Chi potrà resistere ai muri del 22% verso Fermo?.? In Breve Tappa 5 con 3724 metri di dislivello tra Praia a Mare e Potenza.. Settima tappa con arrivo al Blockhaus dopo la salita di Roccaraso.. Decima tappa cronometro individuale di 42 chilometri tra Viareggio e Massa.. Sedicesima tappa tra Bellinzona e Carì con oltre 3000 metri di dislivello.. Il Giro d’Italia 2026 debutterà il 4 maggio con una prima tappa tra Nesebär e Burgas, lungo un percorso di 147 chilometri che apre ufficialmente la corsa in Bulgaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: tra Bulgaria e Italia, ecco le tappe e le salite chiave

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