Bwh Hotels annuncia una collaborazione legata al Giro d’Italia, puntando su promozione sportiva e valorizzazione del territorio. Quarantanove strutture alberghiere si preparano a gestire i flussi di visitatori durante le tappe della corsa, che si svolgeranno in diverse regioni italiane. La Bulgaria sarà il Paese ospitante per le prime tre tappe del percorso, segnando una novità rispetto alle edizioni precedenti.

? Cosa scoprirai Come faranno 50 hotel a gestire i flussi lungo il percorso?. Perché la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe della corsa?. Quanto impatto economico genererà il nuovo accordo tra sport e turismo?. Come influenzerà il Giro la scelta delle mete turistiche per i viaggiatori?.? In Breve Il percorso di 3.466 km prevede 21 tappe con partenza in Bulgaria e arrivo a Roma.. Bwh Hotels impiega 50 strutture lungo il percorso e 6 hotel in Bulgaria.. Matteo Mursia di RcsSports sottolinea il valore della partnership con il marchio Best Western.. L'impatto economico del Giro d'Italia 2025 è stimato in 2,1 miliardi di euro.. Bwh Hotels Italy & South-East Europe conferma la sponsorizzazione ufficiale del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women, puntando su un legame profondo tra l’accoglienza alberghiera e il ciclismo professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: Bwh Hotels punta su sport e territorio con il nuovo patto

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