Agnelli punta su 55 milioni | il nuovo fondo sport-tech che stuzzica la Juve

Un nuovo fondo sport-tech di 55 milioni di euro è stato annunciato dai rappresentanti di un gruppo imprenditoriale, con sede nei Paesi Bassi. Il progetto, chiamato Gamma Waves Partners, vede la collaborazione di aziende e personalità note nel settore, tra cui un'azienda di abbigliamento e un ex calciatore. L'obiettivo dichiarato è di sviluppare soluzioni innovative che uniscano sport e intelligenza artificiale.

? Cosa sapere Agnelli lancia Gamma Waves Partners nei Paesi Bassi con un capitale di 55 milioni.. Il fondo con Benetton e Chiellini punta a integrare sport e intelligenza artificiale.. Agnelli mette in campo 55 milioni di euro con la nuova Gamma Waves Partners per unire sport e innovazione tecnologica, scatenando riflessioni nelle strade di Torino sulla sua possibile vicinanza alla Juventus. Il progetto nasce nei Paesi Bassi e vede coinvolti figure di primo piano come Rocco Benetton e Giorgio Chiellini. La società punta a far crescere il proprio capitale iniziale fino a raggiungere i 100 milioni di euro, concentrandosi su un modello che fonde l’emozione dello sport con le nuove frontiere digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agnelli punta su 55 milioni: il nuovo fondo sport-tech che stuzzica la Juve Notizie correlate Nuovo progetto per Agnelli: 55 milioni nello sport-tech. Indizi per un ritorno alla Juve?Il ritorno di Andrea Agnelli nel mondo dello sport prende forma attraverso un progetto imprenditoriale che segna un cambio di prospettiva rispetto al... 55 milioni per case e tech: il piano del FriuliLa Regione Friuli-Venezia Giulia sta per ricevere una iniezione di risorse pari a quasi 55 milioni di euro, destinati specificamente all’abitare... Panoramica sull’argomento Nuovo progetto per Agnelli: 55 milioni nello sport-tech. Indizi per un ritorno alla Juve?Il nuovo progetto Gamma Waves con Benetton e Chiellini guarda a tecnologia e tifosi: sullo sfondo, i rumors che intrigano l’ambiente Juve ... today.it Altri format, IA e tech: la nuova avventura di Andrea Agnelli nello sport (con Chiellini)Dopo il tentativo con la Supelega, l’ex presidente della Juventus lancia la società di investimento Gamma Waves Partners per sostenere progetti innovativi, ... repubblica.it