Venerdì la partenza del Giro d’Italia dalla Bulgaria con quattro atleti italiani al via. Ulissi, Ciccone, Caruso e Bettiol sono tra i corridori più seguiti della manifestazione e partiranno insieme. La corsa rosa prenderà il via con una tappa che coinvolge diversi paesi, e i quattro italiani sono tra i favoriti per le tappe in programma. La gara proseguirà con diverse sfide lungo il percorso europeo.

Giro d’Italia, ci siamo (quasi). Venerdì da Nessebar, Bulgaria, partirà l’edizione 109 della corsa della Gazzetta e entro stasera dovrebbero arrivare i 184 corridori attesi al via, di 23 squadre: grande favorito Jonas Vingegaard, tra i rivali più attesi Giulio Pellizzari. E quattro degli azzurri da cui ci si aspettano buone cose sono senz’altro Diego Ulissi (1 giorno in rosa nel 2025, unico italiano), Giulio Ciccone (già 3 tappe vinte e maglia azzurra della montagna nel 2019), Damiano Caruso (ultimo italiano a chiudere sul podio, secondo nel 2021) e Alberto Bettiol (re delle Fiandre 2019 e una tappa vinta al Giro). I quattro, come si vede dalla foto, sono partiti insieme questa mattina da Milano Linate con un volo privato: destinazione, Bulgaria, per la 16a partenza dall’estero della storia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d’Italia, arriviamo: Ulissi, Ciccone, Caruso e Bettiol partono assieme

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