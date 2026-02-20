Giro d’Italia 2026 annunciate le wild card | un invito francese e due conferme Tutte le squadre partecipanti

Il Giro d’Italia 2026 ha annunciato le wild card, a causa di una selezione attenta, che include un team francese e due squadre italiane. La corsa partirà il 8 maggio in Bulgaria, con un totale di 23 squadre pronte a sfidarsi. La decisione di invitare una formazione francese rafforza la presenza internazionale, mentre le due squadre italiane rappresentano l’interesse locale. La partecipazione di queste formazioni dimostra come la corsa continui ad attrarre squadre da tutta Europa. Il percorso si annuncia ricco di sfide e novità.

Al Giro d’Italia 2026 parteciperanno 23 squadre, che si presenteranno il prossimo 8 maggio in Bulgaria per la Grande Partenza. Alla Corsa Rosa parteciperanno di diritto le diciotto formazioni del World Tour, a cui si aggiungono due compagini meritevoli della presenza grazie al reanking 2025 (la Tudor Pro Cycling e la Pinarello Q36.5 ). Gli organizzatori della prima grande corsa a tappe della stagione avevano diritto di invitare tre realtà per la prima grande corsa a tappe della stagione e hanno assegnato le wild card a due realtà italiane di livello Professional e alla francese Unibet Rose Rockets.🔗 Leggi su Oasport.it

