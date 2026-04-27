Giro di Romandia 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X Frazioni mosse e tanta salite nella corsa svizzera

Il Giro di Romandia 2026 si prepara ad affrontare un percorso caratterizzato da numerose salite e frazioni mosse. La corsa svizzera si svolgerà dopo le classiche delle Ardenne, tra tappe impegnative e paesaggi montani. L'edizione di quest'anno si distingue per il suo tracciato vario, con tratti pianeggianti e salite ripide, che promettono spettacolo e sfide per i ciclisti in gara.

Dopo il trittico delle Ardenne, concluso ieri con una spettacolare Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario ciclistico internazionale torna a proporre l’appuntamento con una corsa a tappe. Dal 28 aprile al 3 maggio andrà infatti in scena l’edizione numero 87 del Giro di Romandia 2026. La corsa a tappe elvetica, conquistata nel 2025 da João Almeida, propone cinque tappe varie ed insidiose. Si partirà martedì 28 con un prologo molto corto. La corsa verrà infatti inaugurata da una cronometro individuale di 3.2 chilometri attorno a Villars-sur-Glâne. La prima giornata in linea sarà quella di Martigny – Martigny (171.2 km), con un percorso movimentato attorno al circuito.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Frazioni mosse e tanta salite nella corsa svizzera Notizie correlate Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l’hanno fatta da padrone e il Giro d’Italia, prima grande corsa a... Giro di Sardegna 2026: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Decisiva la penultima tappaTorna, dopo un’assenza di quindici anni, uno degli appuntamenti tradizionali del calendario ciclistico internazionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026, 6 giorni di gara e tantissima montagna per la prima partecipazione in carriera di Tadej Poga?ar; Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?; TOUR DE ROMANDIE 2026. TANTA MONTAGNA, TANTE RINUNCE; Giro di Romandia 2026: Poga?ar al debutto, tappe e percorso della sfida svizzera. Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Frazioni mosse e tanta salite nella corsa svizzeraDopo il trittico delle Ardenne, concluso ieri con una spettacolare Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario ciclistico internazionale torna a proporre l’appuntamento con una corsa a tappe. Dal 28 aprile al ... oasport.it Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l'hanno fatta da padrone e il Giro d'Italia, prima grande corsa a ... oasport.it Analisi Favoriti Giro di Romandia 2026: gruppo ridotto ma ci sarà Pogacar. Scopri la lotta per il podio con Lipowitz e Roglic pronti a sfidare il campione del mondo, e guarda la startlist completa. Leggi l’analisi e il borsino aggiornato delle potenziali… x.com Tadej Pogacar si prepara a una settimana inedita. Dopo il secondo posto alla Parigi-Roubaix, il leader della UAE Team Emirates XRG punta alla doppietta Liegi-Bastogne-Liegi–Giro di Romandia, con l’obiettivo di conquistare entrambe le corse. - facebook.com facebook