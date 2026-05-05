Giro di vite sull’abbandono dei rifiuti | blitz tra Fiumicino Paese e lungomare della Salute

Questa mattina, nel territorio di Fiumicino, la polizia locale e il personale di Fiumicino Ambiente hanno effettuato controlli in alcune zone, tra cui Fiumicino Paese e il Lungomare della Salute. Le operazioni sono state svolte in risposta a segnalazioni riguardanti l’abbandono di rifiuti. Durante le verifiche sono stati controllati diversi siti, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Fiumicino, 5 maggio 2026 – Questa mattina la polizia locale, insieme al personale della società Fiumicino Ambiente, ha effettuato una serie di verifiche sia a Fiumicino Paese sia sul Lungomare della Salute, a seguito di segnalazioni pervenute. In particolare, i controlli hanno interessato le aree di via delle Ostriche e via Giovanni Cena, dove sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati sul marciapiede e conferimenti non conformi alle regole della raccolta differenziata. Grazie all’attività ispettiva e all’analisi dei materiali rinvenuti, è stato possibile risalire ai responsabili degli illeciti, che saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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