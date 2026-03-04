Blitz della polizia all' alba nel centro storico | giro di vite contro droga e abuso di alcol

All’alba di mercoledì, la polizia di Stato ha effettuato un maxi controllo nel centro storico, concentrandosi sull’area di Prè tra piazza Santa Fede e vico Sant’Antonio. L’intervento ha coinvolto anche il dedalo di caruggi tra vico Superiore e Inferiore del Roso, piazza Metellino, vico Largo e l’ex Ghetto, per contrastare problemi legati a droga e abuso di alcol.

Il servizio è stato disposto dalla questora Burdese in attuazione di quanto deliberato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione era finalizzata in particolare all’individuazione e all’identificazione di spacciatori e consumatori di droga e alcol, che spesso stazionano e bivaccano nelle prime ore del mattino nelle zone interessate, causando situazioni di disagio ai residenti e agli esercenti. L’attività, coordinata dal dirigente del Commissariato Prè, ha visto la partecipazione anche di un’unità cinofila antidroga con il cane Constantin. I controlli sono stati effettuati in maniera capillare, con pattugliamenti appiedati lungo le vie e le piazze dell’area. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

