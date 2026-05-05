Giro di squillo al night Dolce vita confermate in appello 4 condanne
Quattro condanne confermate in appello per l'inchiesta sul giro di prostituzione che aveva come base il locale "Dolce vita" nella zona industriale di Agrigento. La corte d'appello di Palermo ha confermato le pene inflitte in primo grado per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Si tratta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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