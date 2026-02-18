Stalking contro Bassetti | condanne confermate in appello

La Corte d’Appello di Genova ha confermato le condanne contro cinque persone coinvolte in un caso di stalking di gruppo ai danni di Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino. Le accuse riguardano comportamenti molesti e minacce ripetute che si sono protratte per mesi. I giudici hanno respinto le richieste di revisione presentate dagli imputati, sottolineando la gravità delle azioni. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella città, dove molti si sono chiesti quanto possa durare questa escalation di intimidazioni.

A renderlo noto è stato lo stesso medico con un post pubblicato su Facebook, in cui ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici A renderlo noto è stato lo stesso medico con un post pubblicato su Facebook, in cui ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre e novembre 2021, negli anni più delicati dell’emergenza pandemica. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli imputati – cinque condannati in abbreviato, altri due che avevano patteggiato e ulteriori persone ancora a processo – avrebbero messo in atto una campagna persecutoria telematica nei confronti del professionista, riconducibile al fenomeno definito come “gang stalking”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

