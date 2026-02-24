Operazione The Family appello chiuso | confermate quasi tutte le condanne per il giro di droga a Fondo Fucile

L’operazione “The Family” ha portato alla chiusura dell’appello, confermando quasi tutte le condanne per il traffico di droga a Fondo Fucile. La decisione è arrivata dopo un lungo dibattimento davanti alla Corte d’appello, che ha esaminato le prove raccolte dalla Squadra Mobile. L’indagine aveva svelato un giro di spaccio attivo nel quartiere, coinvolgendo diversi soggetti. La sentenza definitiva definisce ora le responsabilità di ciascuno nel contesto di questa rete criminale.

Riduzioni limitate per alcuni imputati dopo il riconoscimento della lieve entità dei fatti; decisive intercettazioni e riprese nascoste nell'inchiesta della Squadra Mobile Si è concluso davanti alla Corte d'appello il processo nato dall'operazione "The Family", l'indagine della Squadra Mobile che aveva portato alla luce un'attività organizzata di traffico e spaccio di droga nel rione Fondo Fucile. I giudici di secondo grado hanno sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza di primo grado, introducendo solo lievi riduzioni di pena per alcuni imputati grazie al riconoscimento della minore gravità di alcune condotte.