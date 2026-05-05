Giovanni Conversano a processo Serena Enardu lo accusa di averla diffamata

Serena Enardu ha avviato un procedimento legale contro Giovanni Conversano, accusandolo di averla diffamata attraverso alcune dichiarazioni pubbliche. La questione riguarda dichiarazioni fatte dall'ex tronista di Uomini e Donne, che secondo la querelante sarebbero state offensive e denigratorie. Il caso si svolge in tribunale, dove si stanno valutando le affermazioni contestate e le eventuali responsabilità dell’imputato.

Serena Enardu ha portato Giovanni Conversano in tribunale per via di alcune dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne ritenute offensive e denigratorie.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La discussione tra madre e figlio degenera, lei lo accusa di averla aggredita: in casa interviene la poliziaGli agenti hanno ascoltato separatamente i due protagonisti della vicenda per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione ANCONA - Lite... Foggia, accusa: 86enne di Conversano truffato, due arresti CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 2 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza un... Altri aggiornamenti Si parla di: Dall’amore in tv al tribunale, ex tronista Giovanni Conversano a processo accusato da Serena Enardu. Giovanni Conversano a processo, Serena Enardu lo accusa di averla diffamataSerena Enardu ha portato Giovanni Conversano in tribunale per via di alcune dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne ritenute offensive e denigratorie ... fanpage.it Dall’amore in tv al tribunale, ex tronista Giovanni Conversano a processo accusato da Serena EnarduL’influencer sarda ha accusato l’uomo di diffamazione per alcune dichiarazioni sui social poi rilanciate da alcune testate online i cui direttori sono ... bari.repubblica.it