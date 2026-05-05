Giovanni Conversano a processo Serena Enardu lo accusa di averla diffamata

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Enardu ha avviato un procedimento legale contro Giovanni Conversano, accusandolo di averla diffamata attraverso alcune dichiarazioni pubbliche. La questione riguarda dichiarazioni fatte dall'ex tronista di Uomini e Donne, che secondo la querelante sarebbero state offensive e denigratorie. Il caso si svolge in tribunale, dove si stanno valutando le affermazioni contestate e le eventuali responsabilità dell’imputato.

Serena Enardu ha portato Giovanni Conversano in tribunale per via di alcune dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne ritenute offensive e denigratorie.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

La discussione tra madre e figlio degenera, lei lo accusa di averla aggredita: in casa interviene la poliziaGli agenti hanno ascoltato separatamente i due protagonisti della vicenda per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione ANCONA - Lite...

Foggia, accusa: 86enne di Conversano truffato, due arresti CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 2 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza un...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Dall’amore in tv al tribunale, ex tronista Giovanni Conversano a processo accusato da Serena Enardu.

giovanni conversano giovanni conversano a processoGiovanni Conversano a processo, Serena Enardu lo accusa di averla diffamataSerena Enardu ha portato Giovanni Conversano in tribunale per via di alcune dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne ritenute offensive e denigratorie ... fanpage.it

giovanni conversano giovanni conversano a processoDall’amore in tv al tribunale, ex tronista Giovanni Conversano a processo accusato da Serena EnarduL’influencer sarda ha accusato l’uomo di diffamazione per alcune dichiarazioni sui social poi rilanciate da alcune testate online i cui direttori sono ... bari.repubblica.it

Trova facilmente notizie e video collegati.