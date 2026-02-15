Foggia accusa | 86enne di Conversano truffato due arresti Carabinieri

Lo scorso 2 febbraio, un anziano di Conversano è stato vittima di una truffa, che ha portato all'arresto di due giovani campani dai Carabinieri di Foggia. I militari hanno fermato in flagrante un ragazzo di 19 anni e un altro di 24, ritenuti responsabili di aver ingannato l'anziano per ottenere denaro. La vittima aveva segnalato di essere stata raggirata da sconosciuti che si erano presentati come rappresentanti di un'azienda.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 2 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza un 19enne e un 24enne, entrambi campani, accusati di aver perpetrato una truffa ai danni di un anziano. I due indagati, segnalati dai Carabinieri della Stazione di Conversano (BA) quali possibili autori di una truffa commessa durante la mattina in quel Comune, sono stati rintracciati all’ingresso di Foggia e controllati. La perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella loro disponibilità diversi monili in oro e circa 2. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

A Martina Franca, nel tardo pomeriggio, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre erano in strada.

