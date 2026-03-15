La discussione tra madre e figlio degenera lei lo accusa di averla aggredita | in casa interviene la polizia

Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi di via Flaminia ad Ancona, una discussione tra madre e figlio è degenerata. La donna ha accusato il figlio di averla aggredita e, a seguito di una segnalazione al 112, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Sul posto sono arrivati gli ufficiali per gestire la situazione e verificare i fatti.

Gli agenti hanno ascoltato separatamente i due protagonisti della vicenda per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione ANCONA - Lite in famiglia nel primo pomeriggio di ieri nei pressi di via Flaminia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112. L’allarme è scattato intorno alle 14.15 per una presunta aggressione domestica tra madre e figlio conviventi. Sul posto sono arrivati due equipaggi della Squadra Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Gli agenti hanno ascoltato separatamente i due protagonisti della vicenda per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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