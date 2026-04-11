Nocera Superiore svelato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro Festival

Questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, è stato presentato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro Festival. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà principalmente ragazzi e giovani del territorio attraverso rappresentazioni teatrali. La presentazione ha segnato l’avvio ufficiale dell’evento, che si concentrerà sulla promozione della cultura teatrale tra le nuove generazioni.

Tempo di lettura: 4 minuti Lanciata questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la seconda edizione del Nuceria Teatro Festival, che vedrà sempre come protagonisti i ragazzi e giovani del territorio immersi nel teatro. Un format che conferma la centralità della cultura a tutto tondo. L’occasione ha visto la presentazione del logo. Scelta la Venere Anadiomene con al fianco una maschera tipica del teatro antico, un richiamo al brand Nuceria Città Archelogica sposato dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico che custodisce la città e il territorio. Durante la conferenza stampa di lancio...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Superiore, svelato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro Festival “Cercando la felicità”: svelato il tema della sesta edizione del Garda Cinema Film FestivalIl fascino del cinema incontra ancora una volta la magia del Lago di Garda: torna Garda Cinema, il grande festival del cinema sul lago di Garda... Leggi anche: Nocera Superiore, il programma del Carnevale 2026