La città immaginata dai ragazzi | gli studenti del Molari a scuola di urbanistica per un Pug attento alle esigenze dei giovani

I giovani del Molari hanno partecipato a un laboratorio di urbanistica, un fatto che ha coinvolto direttamente gli studenti. La causa è la volontà di far ascoltare le loro idee sulla città futura. Durante l’incontro, i ragazzi hanno condiviso proposte concrete per migliorare gli spazi pubblici e i percorsi ciclabili. Angela Garattoni, assessora alla Pianificazione, ha guidato la discussione, stimolando le opinioni degli studenti. La loro visione si concentra su quartieri più vivibili e accessibili, dando forma a un’immagine di città più vicina alle esigenze dei giovani.

Ragazzi e ragazze continuano ad essere parte propositiva nel percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Santarcangelo: si è tenuto ieri (mercoledì 19 febbraio) un incontro con gli alunni dell'istituto Molari, l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni, tecnici comunali e la coordinatrice del percorso partecipativo “è futuro presente” Elena Farnè. La mattina è iniziata con una lezione in classe a cui faranno seguito momenti e attività nei quali gli studenti dovranno provare a ripensare gli spazi pubblici di Santarcangelo a partire dalle esigenze dei giovani, tenendo conto anche delle sfide imposte dai cambiamenti climatici e della mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Le prime parole del vincitore: "La Lunigiana tornerà centrale ma sarò attento alle esigenze di tutti"Alfredo Marchetti, candidato e vincitore alle recenti elezioni, ha preferito non assistere allo spoglio in diretta, scegliendo di andare a cena come in un normale sabato sera.

Dai banchi di scuola alle piazze, gli studenti portano i diritti umani tra Giarre e RipostoGli studenti di Giarre e Riposto hanno celebrato la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, portando il messaggio di uguaglianza e giustizia tra le strade delle loro città.

