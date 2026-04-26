Il governo degli Stati Uniti ha annullato la missione dei propri negoziatori in Iran, senza fornire spiegazioni ufficiali. Il ministro degli esteri iraniano ha lasciato Islamabad senza incontrare la delegazione americana. Poco dopo, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la cancellazione della visita, che coinvolgeva i rappresentanti statunitensi. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha lasciato Islamabad senza aspettare la delegazione americana e a stretto giro Donald Trump ha cancellato la missione dei negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il ping pong diplomatico si è concluso, dunque, senza colloqui diretti tra le parti. In attesa delle prossime mosse, resta nelle mani del Pakistan la risposta di Teheran alle proposte degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha dichiarato alla corrispondente della Casa Bianca di Fox News, Aishah Hasnie, che i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner non si recheranno più in Pakistan per i colloqui con l’Iran.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump annulla la missione dei negoziatori Usa in Iran: “Nessuno sa chi ci sia alla guida del Paese”

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