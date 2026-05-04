Milano giovane muore travolto da treno mentre attraversa i binari

Un giovane ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno mentre attraversava i binari. La tragedia si è verificata in una stazione milanese, ma non è ancora chiaro se l’incidente sia avvenuto nell’area della stazione o in piazza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno verificando le circostanze della vicenda. La vittima aveva circa vent’anni.

Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 del 3 maggio, quando il 26enne, di origine peruviana, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno., Per lui l'intervento del 118 è stato inutile, con i soccorritori che hanno solo potuto constatarne il decesso. Al momento non è chiaro se l'impatto sia avvenuto all'interno dell'area della stazione, in piazza Primo Maggio, o alcune decine di metri appena fuori, in ogni caso sul primo binario.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, giovane muore travolto da treno mentre attraversa i binari Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto Notizie correlate Giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari a Milano: aveva 26 anniUn giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di... Leggi anche: Attraversa i binari mentre arriva il treno: 29enne muore travolto nella stazione di Desio in Brianza Altri aggiornamenti Temi più discussi: Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un treno; Milano, giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari; Giovane muore travolto da treno mentre attraversa i binari a Milano: aveva 26 anni; Tragedia in A7 nel pomeriggio di sabato due maggio. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere caduto dalla moto ed essere stato travolto da un veicolo in arrivo. Inutili i soccorsi, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. La notizia sul sito di Prim. Giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari a Milano: aveva 26 anniUn giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di ... fanpage.it Milano, giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binariUn giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle ... gds.it Osteopatia pediatria Sedi Michienzi studio: Milano Roma Catania @dr.davidemichienziosteopata #osteopatia #osteopatiapediatrica #osteopatiaingravidanza #team #genitoriconsapevoli - facebook.com facebook INTERNA21ONALE, Milano si colora di nerazzurro. Il corteo della Curva Nord: apoteosi totale x.com