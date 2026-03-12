Giotto e San Francesco un viaggio nel Trecento alla Galleria nazionale dell' Umbria

La Galleria nazionale dell'Umbria celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco con la mostra "Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell'Umbria del Trecento", visitabile presso le sale espositive del museo dal 14 marzo al 14 giugno 2026. L'esposizione, a cura di Veruska Picchiarelli ed Emanuele Zappasodi, racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l’Umbria tra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita a una rivoluzione che segna la nascita dell’arte moderna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

