Durante la settimana, una frase pronunciata da una concorrente del Grande Fratello Vip 2026 ha attirato l’attenzione. La concorrente ha affermato: “Noi siamo qui a lavorare”, suscitando reazioni tra gli altri partecipanti e sui social. La frase è stata riferita a un momento all’interno della Casa durante il giorno del Primo Maggio. La discussione si è concentrata su questa affermazione, che ha generato commenti e critiche.

Adriana Volpe, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2026, sta facendo discutere nelle ultime ore, per una frase pronunciata all’interno della Casa. La conduttrice, rivolta ai coinquilini ha detto: “Buon primo maggio, festa dei lavoratori, e noi siamo qui a lavorare”. Un’uscita che non è stata accolta in maniera favorevole, sul web. Sotto il post di Righetto su Facebook, che per primo ha riportato questa uscita della Volpe, molti hanato in sostanza che il lavoro è ben altra cosa che stare due mesi al Grande Fratello. Tra chi ha suggerito di mandare i gieffini ai lavori forzati o di impegnarli nell’agricoltura, qualcuno ha difeso i concorrenti spiegando che hanno un contratto e quindi sì, stanno lavorando.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Noi siamo qui a lavorare”: bufera su Adriana Volpe al GF Vip nel giorno del Primo Maggio

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