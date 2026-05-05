Giornata mondiale per l’igiene delle mani quanto è importante un gesto così semplice per la nostra salute

Da dilei.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra la giornata mondiale per l’igiene delle mani, un’occasione per ricordare quanto sia fondamentale un gesto quotidiano e apparentemente semplice. Lavarsi le mani con regolarità aiuta a prevenire molte malattie, riducendo la diffusione di germi e batteri. Nonostante questa consapevolezza, molte persone trascurano questa pratica, che rappresenta un elemento chiave per la tutela della salute pubblica.

C’è un atto semplice, quasi banale, che può salvare milioni di vite. Solo che a volta lo dimentichiamo. È il lavaggio accurato delle mani, potenziali veicolo di trasmissione di batteri, virus e protozoi. A ricordarcelo è la Giornata Mondiale (5 maggio) dedicata a questa tematica, cui non pensiamo spesso. Basti pensare che, stando ad una ricerca sulla consapevolezza dell’importanza dell’ igiene delle mani condotta dall’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, il progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e ALMED ( Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore),...🔗 Leggi su Dilei.it

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