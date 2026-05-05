Giornata mondiale per l’igiene delle mani quanto è importante un gesto così semplice per la nostra salute

Oggi si celebra la giornata mondiale per l’igiene delle mani, un’occasione per ricordare quanto sia fondamentale un gesto quotidiano e apparentemente semplice. Lavarsi le mani con regolarità aiuta a prevenire molte malattie, riducendo la diffusione di germi e batteri. Nonostante questa consapevolezza, molte persone trascurano questa pratica, che rappresenta un elemento chiave per la tutela della salute pubblica.

C’è un atto semplice, quasi banale, che può salvare milioni di vite. Solo che a volta lo dimentichiamo. È il lavaggio accurato delle mani, potenziali veicolo di trasmissione di batteri, virus e protozoi. A ricordarcelo è la Giornata Mondiale (5 maggio) dedicata a questa tematica, cui non pensiamo spesso. Basti pensare che, stando ad una ricerca sulla consapevolezza dell’importanza dell’ igiene delle mani condotta dall’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, il progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e ALMED ( Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore),...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giornata mondiale per l’igiene delle mani, quanto è importante un gesto così semplice per la nostra salute Notizie correlate La sicurezza passa dalle mani: l'Ausl Romagna celebra la 18esima Giornata mondiale dell'igiene delle maniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Leggi anche: Igiene delle mani: il 5 maggio le Aziende Sanitarie celebrano la Giornata mondiale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata internazionale per la libertà di stampa, 3 maggio 2026: Costruire un Futuro di Pace; Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; Oggi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; Giornata Mondiale per l’igiene delle mani 2026. Giornata mondiale per l’igiene delle mani per contrastare il rischio di infezioniUn gesto semplice che salva milioni di vite. Simit: Insieme per migliorare la sicurezza delle cure. La prevenzione parte dagli adolescenti ... repubblica.it Giornata mondiale per l’igiene delle mani: l’ Ausl rilancia la prevenzioneTenere alta l’attenzione su un gesto semplice ma fondamentale come è quello di lavarsi frequentemente le mani nei contesti di assistenza è lo scopo della ... redacon.it Domani, in occasione della Giornata mondiale Igiene delle mani, il team dell'unità operativa Prevenzione e Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere, svolgerà un’attività itinerante presso i diversi ambulatori dell'AOUP, coinvolgendo direttamente utenti e careg - facebook.com facebook Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. x.com