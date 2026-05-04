Igiene delle mani | il 5 maggio le Aziende Sanitarie celebrano la Giornata mondiale
Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell'Igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa giornata viene dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza di un gesto quotidiano come il lavaggio delle mani, considerato fondamentale per prevenire le infezioni. Le Aziende Sanitarie italiane ricordano l’importanza di mantenere questa abitudine per tutelare la salute pubblica. La ricorrenza coinvolge strutture ospedaliere e servizi sanitari di tutta Italia.
Un gesto semplice, ma che può salvare vite. La Giornata mondiale dell'Igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che come consuetudine si celebra il 5 maggio, ha un obiettivo tanto semplice quanto importante: rafforzare tra le persone la consapevolezza che le nostre.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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