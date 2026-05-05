Giornata mondiale contro l' ipertensione | screening gratuiti e incontro divulgativo

Da brindisireport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio si svolgerà a Mesagne un evento dedicato alla Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Società italiana dell’ipertensione arteriosa. L'iniziativa include screening gratuiti e un incontro divulgativo rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce di questa condizione. La giornata mira a coinvolgere la comunità e a fornire informazioni sui rischi associati all’ipertensione.

MESAGNE - In occasione della ventiduesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Sila (Società italiana dell’ipertensione arteriosa), sabato 9 maggio si terrà a Mesagne un evento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione sui rischi legati a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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