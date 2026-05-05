Giornata mondiale contro l' ipertensione | screening gratuiti e incontro divulgativo

Sabato 9 maggio si svolgerà a Mesagne un evento dedicato alla Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Società italiana dell’ipertensione arteriosa. L'iniziativa include screening gratuiti e un incontro divulgativo rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce di questa condizione. La giornata mira a coinvolgere la comunità e a fornire informazioni sui rischi associati all’ipertensione.

MESAGNE - In occasione della ventiduesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Sila (Società italiana dell’ipertensione arteriosa), sabato 9 maggio si terrà a Mesagne un evento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione sui rischi legati a.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale del rene: il 12 marzo screening gratuiti in provincia Leggi anche: Giornata mondiale del rene, il 12 marzo screening gratuiti in ospedale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata Mondiale della lotta contro l’Amianto: protagonisti i giovani; Giornata mondiale della libertà di stampa, Rapporto Unesco: 128 i giornalisti uccisi nel 2025; Giornata mondiale igiene delle mani, banchi di scuola e schermi digitali: la sfida contro i batteri resistenti parte dagli studenti; L'Atalanta e la Giornata Mondiale del Disegno. Giornata mondiale igiene delle mani, banchi di scuola e schermi digitali: la sfida contro i batteri resistenti parte dagli studentiIl 5 maggio, per la diciottesima volta, l’Organizzazione mondiale della sanità richiama l’attenzione su un gesto antico e spesso sottovalutato. Lo slogan scelto per il 2026 – Action save lives – non ... orizzontescuola.it Giornata mondiale per l’igiene delle mani per contrastare il rischio di infezioniUn gesto semplice che salva milioni di vite. Simit: Insieme per migliorare la sicurezza delle cure. La prevenzione parte dagli adolescenti ... repubblica.it Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, istituita per sensibilizzare i cittadini e gli operatori alla prevenzione delle malattie infettive e al mantenimento di una buona salute. L’igiene delle mani è una procedura estremamente semplic - facebook.com facebook Oggi, 5 maggio, si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un gesto semplice, ma fondamentale. Scopri tutte le iniziative sul territorio reglomb.it/FLox50YUWys x.com