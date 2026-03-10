Giornata mondiale del rene | il 12 marzo screening gratuiti in provincia

Il 12 marzo, in provincia di Latina, si terranno screening gratuiti dedicati alla Giornata mondiale del rene. L'iniziativa coinvolge diverse strutture sanitarie locali e mira a offrire controlli gratuiti alle persone interessate. L'evento si svolgerà in diverse sedi della provincia, consentendo a cittadini di sottoporsi a visite e esami senza costi aggiuntivi.

Gli appuntamenti del 12 marzo presso gli ospedali di Latina, Fondi e Terracina. A Formia invece una giornata formativa Screening gratuiti in provincia di Latina il 12 marzo, in occasione della Giornata mondiale del rene. L'obiettivo della Asl pontina è sensibilizzare la popolazione sui programmi di prevenzione delle malattie renali e diffondere una corretta informazione per ricordare quanto i reni siano preziosi per la salute. Per questo sono stati organizzati open day e screening gratuiti negli ospedali di Latina, Fondi e Terracina, in collaborazione con le Unità operative complesse di Nefrologia e Dialisi. All'ospedale Santa... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

