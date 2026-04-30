L' ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetriche

In occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, il 5 maggio, l’ospedale di Novara organizza una serie di eventi per coinvolgere la comunità sulla salute delle madri e dei neonati. La giornata prevede incontri e attività aperte al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi legati alle cure ostetriche e neonatali. L’iniziativa si svolge presso l’ospedale “Maggiore della Carità”.

In occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che ricorre il 5 maggio, l'ospedale "Maggiore della Carità" di Novara promuove un ricco calendario di appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza sulla salute materna e neonatale. Le iniziative, curate dalle ostetriche della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: l'Asl Novara apre le porte per il contrasto alla pertosse L’Asst apre le porte a “Medicina” e diventa ospedale di insegnamentoSede del corso di laurea Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano da oltre dieci anni, l’Asst Rhodense amplia la formazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'intervento impossibile all'ospedale di Novara: due tumori rimossi in un'unica operazione; Ospedale in agitazione: protesta al Maggiore dopo le promesse mancate in busta paga; Ospedale Maggiore, l’azienda fa il punto sugli infermieri: Sforzi continui per assumere, abbattuto il monte ore storico; Ospedale Maggiore di Novara, niente straordinari: è stato di agitazione. Radiologia. L’ospedale Maggiore di Novara riceve il riconoscimento EuroSafe Imaging StarsEuroSafe Imaging Stars è una iniziativa della Società europea di Radiologia volta a identificare e riconoscere i dipartimenti di Radiologia che, a livello europeo, seguono le migliori pratiche di ... quotidianosanita.it Aou di Novara. L’Aula Magna intitolata a Enrico BottiniUn riconoscimento e un ricordo al giovane medico che nel 1865, a soli 30 anni di età, aveva assunto presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara la Direzione della Divisione di Chirurgia e della ... quotidianosanita.it Sei di Novara se...(l'originale) - facebook.com facebook L’ex sindaco di Fara Novarese, in provincia di Novara, Marino Spagnolini (classe 1946) è caduto per circa 4 metri in una tomba sotterranea mentre camminava nel cimitero di Fara. Il cedimento improvviso è stato causato dalla rottura della soletta metallica n x.com