La messa per vittime della strage di Monreale l' appello ai giovani dell' arcivescovo Lorefice | Mai dalla parte della violenza

Oggi pomeriggio si è svolta nella chiesa della Collegiata di Monreale una messa in ricordo delle vittime della strage avvenuta un anno fa, quando tre persone sono state uccise con colpi di pistola da un gruppo di giovani dello Zen. L’arcivescovo ha rivolto un appello ai giovani, invitandoli a non scegliere mai la violenza come strada. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e amici delle vittime.

Ricordati oggi pomeriggio, con una celebrazione eucaristica nella chiesa della Collegiata di Monreale, Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, uccisi un anno fa a colpi di pistola da un gruppo di giovani dello Zen. A presiedere la liturgia l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, su.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Un anno dopo la strage, Monreale ricorda con un corteo e una messa i tre giovani uccisiA un anno dalla strage che ha sconvolto Monreale, la città si ferma per ricordare Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo, vittime della... La strage con tre vittime, il Comune di Monreale parte civile al processo: "Portiamo in aula un dolore collettivo"“L’ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Monreale nel procedimento penale relativo alla strage del 27 aprile dello scorso anno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un anno dopo la strage, Monreale ricorda con un corteo e una messa i tre giovani uccisi; Strage di Monreale un anno dopo: diverse le iniziative per ricordare Massimo, Andrea e Salvo; Ragazza scomparsa a Monreale, Erika è stata rintracciata; Strage di Monreale, le iniziative per l’anniversario del triplice omicidio. Un anno fa la sparatoria di Monreale. Parlano i parenti delle vittimeCorteo commemorativo sul luogo dell'eccidio. A perdere la vita furono Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo ... rainews.it Un anno dalla strage di Monreale, l’arcivescovo di Palermo: Mai dalla parte della violenza e della mortePALERMO (ITALPRESS) – Ad un anno dalla strage che ha sconvolto Monreale, la cittadina normanna si è fermata per ricordare Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo, uccisi il 27 aprile 2025. In occ ... italpress.com Stasera alle 20:30 in onda su Tele One, canale 16, lo speciale condotto da Roberta Giuffrè "Monreale, un anno dopo la strage: il ricordo e la ricerca di verità" - facebook.com facebook