Giornata di reclutamento nel centro per l' impiego per la stagione estiva

Oggi si svolge un open day presso il centro per l’impiego di Pescara dedicato alla stagione estiva 2026. L’evento si rivolge a chi cerca opportunità di lavoro nel settore turistico e permette ai partecipanti di incontrare aziende e raccogliere informazioni sulle posizioni disponibili. Sono previste sessioni di orientamento e colloqui con i responsabili delle imprese che operano nel settore turistico locale.

Open day per la stagione estiva 2026 nel centro per l’impiego di Pescara dedicato alle opportunità di lavoro nel settore turistico estivo. Verranno raccolti i curriculum vitae e le candidature per presentarle alle aziende dei seguenti settori: alberghi, ristorazione, stabilimenti balneari.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Arpal Puglia: una giornata per il reclutamento di personale nel settore turisticoGli appuntamenti martedì 17 marzo al MediaPorto di Brindisi e giovedì 19 marzo presso il Centro per l’Impiego di Mesagne BRINDISI - Ritorna l’evento... Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l'impiego per l'azienda New EnergyGiornata di reclutamento nel centro per l'impiego di Pescara per elettricisti e idraulici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: RECRUITING OPEN-DAY AL TIARE SHOPPING: giornata aperta di colloqui con gli store in cerca di personale - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Sabato 16 maggio a Predazzo giornata di reclutamento per i futuri protagonisti di salto con gli sci e combinata nordica; Colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioni, l'appuntamento in Abruzzo; 28 aprile, giornata della sicurezza sul lavoro: Profitto o salute ??. Colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioni, l'appuntamento in AbruzzoUna giornata di reclutamento davvero speciale, aperta a tutti i giovani, lavoratori e lavoratrici abruzzesi, quella prevista dal centro per l’impiego di Giulianova per l’intera giornata di giovedì 14 ... ilpescara.it Sabato 16 maggio a Predazzo giornata di reclutamento per i futuri protagonisti di salto con gli sci e combinata nordicaRiprende l’attività di reclutamento al mondo del salto con gli sci e della combinata nordica. Sabato 16 maggio a partire dalle ore 10.00 si svolgerà presso il centro del salto Giuseppe Dal Ben di Pred ... fisi.org Era il 2002. All’ultima giornata di campionato, tutto sembrava nelle mani dell’Inter. Bastava vincere contro la Lazio per coronare una stagione lunga e sofferta. Ma il calcio, si sa, non segue copioni già scritti. Allo Stadio Olimpico, sotto gli occhi increduli di tifosi - facebook.com facebook #Calcio La 35esima giornata di #SerieA si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese. 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. I giallorossi tornano ad 1 punto dalla zona Champions Giovanni Scaramuzzino #GR1 #RomaFiorentina x.com