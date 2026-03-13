Arpal Puglia | una giornata per il reclutamento di personale nel settore turistico

Arpal Puglia organizza due giornate di reclutamento nel settore turistico a Brindisi. Il primo evento si svolge martedì 17 marzo dalle 9 alle 14 presso il MediaPorto in viale Commneda 1, mentre il secondo si tiene giovedì 19 marzo dalle 14 alle 17 nello stesso luogo. Le iniziative sono rivolte a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel comparto turistico locale.

Gli appuntamenti martedì 17 marzo al MediaPorto di Brindisi e giovedì 19 marzo presso il Centro per l’Impiego di Mesagne BRINDISI - Ritorna l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico del brindisino, con un doppio appuntamento: martedì 17 marzo dalle 9 alle 14 presso gli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commneda 1 a Brindisi e giovedì 19 marzo dalle 14 alle 17 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27 si svolgerà la terza edizione di “Job On Tour.ism”. Jot 2026 rientra nella misura della Regione Puglia “Mare a Sinistra” e gode del patrocinio del Comune di Brindisi e del Comune di Mesagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Offerte di lavoro, gli annunci nel Foggiano: il 50% della richiesta di personale nel settore turisticoIl nuovo anno si apre con la conferma del settore turistico come principale leva occupazionale del territorio della Puglia nord.

Lavoro turistico-alberghiero, a Chioggia la prima giornata di reclutamentoGià duecento offerte per 400 posti di lavoro nella piattaforma della regione Veneto.

Una raccolta di contenuti su Arpal Puglia

Temi più discussi: Mancano cuochi e camerieri: in Puglia è caccia a 15mila addetti per la stagione 2026; IL 23 MARZO AD ISCHITELLA LA PRIMA EDIZIONE DEL FORUM SUL TURISMO DEL LAGO DI VARANO; Ischitella: prima edizione del Forum sul Turismo del Lago di Varano; Turismo in crescita e 15mila posizioni aperte: una giornata d’incontro tra aziende e giovani.

ARPAL Puglia protagonista a La Piazza 2025: il lavoro al centro della kermesse di AffaritalianiLa seconda serata de La Piazza – Il bene comune, organizzata dall’ Associazione La Piazza in collaborazione con Affaritaliani, tenutasi il 29 agosto a Ceglie Messapica, ha acceso i riflettori su uno ... affaritaliani.it

LAVORO PUGLIA ARPAL Puglia: oltre 3.000 opportunità di lavoro tra Bari, BAT e FoggiaIl dato conferma una tendenza chiara: turismo, ristorazione e intrattenimento trainano il mercato del lavoro locale ... statoquotidiano.it

Gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo enogastronomico hanno partecipato all’attività di orientamento in uscita “IO LAVORO IN PUGLIA” , promossa da Sviluppo Lavoro Italia, Unioncamere Puglia e ARPAL Puglia. Durante la giornata hanno seguito sem - facebook.com facebook