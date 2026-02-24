I leader dell' Unione Europea a piazza Maidan a Kiev per i quattro anni della guerra in Ucraina – Il video

I leader dell’Unione Europea si trovano a Kiev per ricordare i quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, a causa della crisi che ha coinvolto il paese. Ursula Von Der Leyen e Charles Michel hanno visitato piazza Maidan, dove si sono fermati a depositare fiori e parlare con alcuni cittadini. La visita mira a rafforzare il sostegno europeo e a mostrare vicinanza alle vittime del conflitto. La presenza dei leader europei si inserisce in un momento di tensione crescente nella regione.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 I leader dell'Unione Europea, da Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio Europeo Costa a Kiev per rendere omaggio alla vittime della guerra in Ucraina, nel quarto anniversario dall'inizio del conflitto. Il video dalla delegazione di Azione a Kiev, con Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». 🔗 Leggi su Open.online Russia-Ucraina, oggi i primi 4 anni della guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Leader Ue da ZelenskyLa guerra tra Russia e Ucraina compie quattro anni, dopo che Mosca ha deciso di invadere il paese. L’Ungheria bloccherà "per 100 anni” l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione EuropeaL’Ungheria ha annunciato che bloccherà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea per un periodo di 100 anni. I leader dell'Unione Europea a piazza Maidan a Kiev per i quattro anni della guerra in Ucraina Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: L'intervento del Presidente Meloni all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana; Il presidente Costa si recherà a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina; L'agenzia pescarese Pomilio Blumm ha curato l'organizzazione del vertice informale dei leader dell'Unione Europea; Orban: Leader e Paesi Ue si preparano a guerra contro Russia dalle conseguenze imprevedibili. I leader dell'Unione Europea a piazza Maidan a Kiev per i quattro anni della guerra in UcrainaI leader dell'Unione Europea, da Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio Europeo Costa a Kiev per rendere omaggio alla vittime della guerra in Ucraina, nel quar ... ilgiornale.it Unione Europea alla prova della competitività: i dossier e gli schieramentiPer Parigi la preferenza europea è legata all’autonomia strategica, a cui l’Unione deve aspirare con urgenza da quando alla Casa Bianca c’è Trump. In linea di principio tutti i Paesi vogliono ... corriere.it Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e promosso dall’Ordine degli avvocati di Perugia - facebook.com facebook Dazi Usa al 10%: l’Unione Europea chiede certezze e sospende accordo commerciale x.com