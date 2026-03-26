Un nuovo metodo nei centri estetici combina il lavoro di estetiste e medici, portando a un approccio più completo per la cura del corpo. Questa strategia coinvolge diverse figure professionali per offrire servizi che vanno oltre la semplice estetica, puntando anche alla prevenzione e a interventi mirati. La proposta è stata presentata come una novità nel settore, con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei centri estetici tradizionali.

Il nuovo approccio multidisciplinare che coinvolge estetiste e medici trasforma i centri estetici in presidi di prevenzione e di azione. Il nuovo approccio multidisciplinare che coinvolge estetiste e medici trasforma i centri estetici in presidi di prevenzione e di azione verso il benessere Il 69,8% dei clienti dei centri estetici appartiene alla fascia d’età 18-29 anni, una popolazione particolarmente vulnerabile ai disturbi alimentari e alle problematiche legate al peso. Proprio questi luoghi stanno emergendo come punti di riferimento inaspettati nella lotta contro obesità e disturbi del comportamento alimentare, grazie a un approccio multidisciplinare che coinvolge estetiste specializzate e medici. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Oltre la dieta: l’approccio multidisciplinare di Oriana Porzionato nei centri estetici

Articoli correlati

Maxi sequestro in Italia, shock nei centri estetici: prodotti a grave rischioUn’operazione della Guardia di Finanza a Napoli ha fatto emergere un traffico di farmaci pericolosi, nascosto tra i vicoli del quartiere Soccavo,...

Sanità, obesità e approccio multidisciplinare al centro di un seminario a Cefalù“Obesità malattia cronica” è il tema al centro dell’incontro che si terrà sabato 7 febbraio, alle ore 9, nell’aula San Raffaele della Fondazione...