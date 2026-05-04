Papardo XI Congresso regionale di Reumatologia su cure integrate e approccio multidisciplinare
L’8 e 9 maggio, presso l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Papardo a Messina, si terrà l’XI Congresso Regionale di Reumatologia. L’evento si concentrerà sulle patologie reumatologiche, presentando le più recenti strategie di diagnosi e trattamento. Il congresso vedrà la partecipazione di specialisti e professionisti del settore, con sessioni dedicate a cure integrate e approccio multidisciplinare.
L’8 e 9 maggio, all’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, si svolgerà l’XI Congresso Regionale di Reumatologia, appuntamento scientifico dedicato all’approfondimento delle patologie reumatologiche e alle più recenti strategie di diagnosi e trattamento. Presidente e responsabile.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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