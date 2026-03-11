Sal Da Vinci ha spiegato di aver ricevuto un complimento da Giorgia Meloni durante una breve telefonata di circa 30 secondi, dopo la sua vittoria a Sanremo 2026. Il cantante ha precisato di non avergli mai chiesto di usare la canzone “Per Sempre Sì” per il Referendum e ha chiarito i dettagli dello scambio telefonico.

Sal Da Vinci ha fatto chiarezza sulla telefonata intercorsa tra lui e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo 2026. All’ipotesi che la sua canzone vincitrice “Per sempre sì” possa essere utilizzata da Meloni per la campagna referendaria a sostegno del Sì, l’artista ha spiegato: “Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano nel web e diventano gigantesche. La premier mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì. È stata una telefonata durata 30 secondi perché aveva altre cose molto più importanti di cui occuparsi che della mia vittoria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giorgia Meloni non mi ha chiesto di usare ‘Per Sempre Sì’ per il Referendum. Mi ha fatto i complimenti e la telefonata è durata 30 secondi”: Sal Da Vinci fa chiarezza

