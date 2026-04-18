La finta foto del padre di Giorgia Meloni la premier ironizza | Siamo al cabaret

Una foto scattata circa vent'anni fa, che mostra la premier insieme all’europarlamentare, è stata condivisa sui social nei giorni recenti. La donna, attuale leader del governo, ha commentato l’immagine con un tono ironico, definendola “al cabaret”. La foto ritrae i due in un momento di allora, suscitando reazioni tra gli utenti online. Nessun dettaglio sulla provenienza o sulle circostanze dello scatto è stato fornito.

Una foto scattata vent'anni fa che ritrae Giorgia Meloni insieme all'europarlamentare Marco Squarta riapparsa, nei giorni scorsi, sui social. Tutto regolare, se non fosse per il fatto che in quella precisa immagine Squarta è stato presentato, da alcuni utenti, come il "padre" della premier, dando.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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