Il segretario di stato statunitense Rubio incontra Orbán in Ungheria

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si è incontrato con il primo ministro Viktor Orbán a Budapest il 16 febbraio, motivato dal desiderio di rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l’Ungheria in vista delle prossime elezioni legislative. Durante il colloquio, Rubio ha espresso il supporto degli Stati Uniti per la vittoria di Orbán, che ha riscosso consensi tra la sua base sovranista. Orbán, che ha consolidato il suo potere negli ultimi anni, ha accolto con favore la visita, cercando di mostrare apertura verso gli Stati Uniti. La visita si inserisce in una serie di incontri diplomatici volte a consolidare le alleanze

“Il presidente Trump tiene molto al vostro successo, che sarebbe anche il nostro successo”, ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta, rivolgendosi direttamente a Orbán, in difficoltà nei sondaggi. Trump è molto legato al premier ungherese, che definisce “un uomo forte con la capacità di ottenere risultati fenomenali”. Orbán ha invece annunciato che in settimana raggiungerà Washington per partecipare alla riunione inaugurale del “consiglio di pace” del presidente statunitense. Orbán, 62 anni, sta affrontando la sfida più difficile dal suo ritorno al potere nel 2010, con il suo partito Fidesz superato nei sondaggi dalla formazione d’opposizione Tisza, guidata da Péter Magyar. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, è arrivato a Monaco per partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza, che si tiene quest’anno sotto il segno delle tensioni tra l’Europa e la Russia, e si concentrerà sui nuovi rischi nel settore energetico e militare.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso sensibilità e supporto riguardo alla situazione dei prigionieri italiani, confermando il suo impegno durante incontri ufficiali, tra cui il’ultimo G7.

