Il governo guidato dalla presidente del Consiglio italiano si è espressamente opposto all'idea di un disimpegno degli Stati Uniti in Europa. La leader ha manifestato insoddisfazione riguardo a questa prospettiva, che potrebbe influenzare le dinamiche di sicurezza e alleanze nel continente. La posizione ufficiale evidenzia il legame stretto con le politiche filoatlantiche e la volontà di mantenere un ruolo attivo nelle relazioni internazionali.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano ed esponente di spicco della giullaresca destra bluette neoliberale e filoatlantista, si è detta insoddisfatta in relazione al proposito di disimpegno statunitense in Europa. Come è noto, Washington è profondamente delusa dal contegno degli Europei, soprattutto di quello della Spagna e dell'Italia, le quali non hanno adeguatamente supportato la civiltà del dollaro nella sua sciagurata missione imperialistica in Iran. Sicché adesso Donald Trump minaccia l'Europa dicendo di voler ritirare le truppe americane dal vecchio continente. Ogni vero patriota dovrebbe giubilare al cospetto di questa notizia, leggendola come l'auspicato spiraglio di un ritorno alla sovranità militare grazie alla fine della occupazione americana dell'Europa con basi e milizie.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Notizie correlate

Giorgia Meloni ha confermato l’incontro con il segretario di Stato statunitense Marco RubioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato l’incontro con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, previsto venerdì 8 maggio...

Meloni vedrà Rubio: "Ma non condivido il disimpegno Usa in Europa. Roma ha sempre rispettato i patti"Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio , potrebbe avere un incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , durante la sua visita a Roma...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Che cos’è questo salario giusto introdotto dal governo Meloni; Matteo Renzi: Meloni? Re Mida al contrario, ma sta risalendo il salvinometro; I conti pubblici di Meloni tra propaganda e realtà: oltre il limite del 3% e la trappola della crescita zero.

Giorgia Meloni è stata sostituita da una sosia, non c’è altra spiegazioneImmaginate di esservi presi una vacanza lunga un anno dall’attualità. Aprite i giornali, e in un giorno solo, leggete che il governo ha condannato Israele per l’assalto in acque internazionali alle na ... fanpage.it

Elezioni amministrative: il «mid term» insidioso di Giorgia MeloniUn centrodestra che ribolle sempre più, e ammaccato dall’ultimo referendum, si avvicina alle amministrative di maggio: 7,5 milioni di italiani per elezioni locali che sanno di verifica politica. panorama.it

Lunedì la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Baku, dove ha incontrato il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev. x.com

Blindare l’esecutivo, siglare la tregua fra Salvini e Tajani, abbandonare le velleità trumpiane, concentrarsi sulla politica interna e cambiare radicalmente registro comunicativo: la nuova strategia di Giorgia Meloni che l’opposizione non deve sottovalutare. A cur - facebook.com facebook