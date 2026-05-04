Il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, arriverà a Roma il 7 maggio per incontri ufficiali che includeranno anche un colloquio con il Papa e con il ministro degli Esteri. Durante la visita, potrebbe incontrare anche il presidente del Consiglio italiano. In un'intervista, Rubio ha espresso opinioni sul ruolo degli Stati Uniti in Europa, specificando di non condividere il disimpegno degli Stati Uniti nel continente e ricordando che l’Italia ha sempre rispettato i patti firmati.

Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, potrebbe avere un incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la sua visita a Roma il 7 maggio, oltre ai colloqui già confermati con il Papa e con l’omologo Antonio Tajani. «Penso di sì», ha risposto Meloni a chi le chiedeva, a margine del vertice Cpe di Erevan, se avrebbe incontrato il capo della diplomazia di Washington. «Da tempo gli Usa - ha aggiunto la premier - discutono di disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. E’ una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido, l’Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto sempre in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni vedrà Rubio: "Ma non condivido il disimpegno Usa in Europa. Roma ha sempre rispettato i patti"

Notizie correlate

Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido disimpegno, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'EuropaYERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo».

Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'EuropaYERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo».

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Meloni prepara il bilaterale con Rubio ma cerca sponde in Europa; Meloni apre al bilaterale con Rubio (ma attende dagli Usa la richiesta formale); Rubio a Roma per ricucire con Vaticano e Meloni dopo le tensioni; Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa Leone.

Meloni: vedrò Rubio a Roma? Penso di sì. Non condivido disimpegno Usa, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegniAl vertice Ue, colloquio della premier con Guy Parmelin: rapida soluzione alla vicenda delle fatturazioni delle spese ospedaliere ... roma.corriere.it

Meloni, 'vedrò Rubio? Penso di sì'Penso di sì. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti a margine del vertice Epc a Erevan alla domanda se vedrà il segretario di Stato Usa Marco Rubio. lanazione.it

Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio in visita a Roma. Incontrerà Papa Leone XIV, Tajani, Crosetto e (forse) la premier. Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà nella capitale italiana nei prossimi giorni. Giovedì 7 maggio vedrà Papa Leone XIV - facebook.com facebook

Zanahorio manda al "menos anormal" de sus hombres de confianza para intentar restablecer buenas relaciones con el Vaticano y con Italia. Me gustaría que ambos, el Papa y Meloni, le mandasen a la mierda... x.com