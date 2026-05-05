La premier ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui ha segnalato la creazione di sue immagini generate con l’intelligenza artificiale. Le foto raffigurano la donna in atteggiamenti intimi e sono state diffuse online senza il suo consenso. La denuncia si concentra sulla pericolosità dello strumento, che permette di creare contenuti digitali falsi o ingannevoli. La vicenda ha suscitato attenzione sui rischi legati all’uso di tecnologie avanzate nel contesto pubblico.

Diventa sempre più complicato distinguere la realtà dalla finzione. E l’Intelligenza Artificiale si sta sempre più rivelando uno strumento pericoloso se utilizzata in modo inadeguato. In questo contesto si inseriscono ideepfake, ovvero immagini create con l’IA che principalmente rappresentano un soggetto in condizioni di nudo o intimo. Tutti possono esserne vittime, specialmente persone di rilievo. E tra le ultime, nel mirino, proprio ilpresidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con un post via social la premier ha condiviso l’immagine al centro del caso.La foto ritrae il premier su un letto con addosso solo una vestaglia intima. Il profilo che ha condiviso taleimmagine falsaha anche allegato didascalia: “Che una presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni è veramente vergognoso”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giorgia Meloni denuncia sue foto create con l’IA: ‘Strumento pericoloso’

Notizie correlate

Malattie inesistenti e visite a bambini malati di tumore: Donzelli vittima di foto fake create con Ia. “Denuncio tutti”La diffamazione, l’odio, i veleni dell’informazione degli “haters”, toccano vette inimmaginabili quando ci sono di mezzo i politici di destra.

Meloni denuncia le immagini false generate con l’IA: “Mi hanno persino migliorata”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso delle foto manipolate La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha segnalato la diffusione online di immagini...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Meloni: Da oggi questo è il secondo governo più lungo della Repubblica; Stavolta è un po' grossa. Meloni guida la protesta europea contro Israele (di A. Mauro); Migranti: emergenza pianificata e minori abbandonati, il dossier di ActionAid; La disinformazione internazionale ha trasformato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in un’icona anti-USA.

Giorgia Meloni segnala la foto realizzata con l'AI, in questo caso mi ha migliorata, ma deepfake pericolosiLa premier denuncia i rischi dei deepfake dopo la diffusione di sue foto false in lingerie. Dal 2025 ci sono sanzioni penali per chi usa così l'IA ... virgilio.it

Deepfake Giorgia Meloni a Roma: la premier denuncia foto falseGiorgia Meloni denuncia a Roma la diffusione di foto false generate con l'AI. La premier avverte: i deepfake sono strumenti pericolosi di manipolazione ... quotidianodiragusa.it

La premier Giorgia Meloni interviene sui social dopo una foto chiaramente ritoccata: «Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizz - facebook.com facebook

Giorgia Meloni nel mirino dei deepfake: "Si usa qualsiasi cosa pur di attaccare" x.com