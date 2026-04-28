Un politico ha denunciato di essere stato vittima di immagini false create con l’intelligenza artificiale, che lo mostrano coinvolto in attività ingannevoli come malattie inesistenti e visite a bambini malati di tumore. L’accaduto ha portato a dichiarazioni pubbliche in cui l’interessato afferma di voler denunciare tutti coloro che hanno diffuso queste immagini diffamatorie, evidenziando come i messaggi di odio e le fake news si moltiplichino, specialmente nei confronti di figure politiche di destra.

La diffamazione, l’odio, i veleni dell’informazione degli “haters”, toccano vette inimmaginabili quando ci sono di mezzo i politici di destra. Ne sta facendo le spese, in questi giorni, il capo dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che sui social denuncia la comparsa, sul web, di notizie aberranti che riguardano lui e la sua famiglia. Donzelli e le foto fake degli “haters” anonimi. “Ho segnalato una pagina su Facebook che da giorni con l’intelligenza artificiale costruisce finte foto e inventa storie false su di me e sulla mia famiglia. Sono rimasto in silenzio quando hanno inventato storie surreali, compreso anche quando hanno scritto che stavo male mettendo una mia foto finta in ospedale, ma non posso più tacere la mia indignazione adesso che inventano una mia visita a una bambina di 7 anni malata terminale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Malattie inesistenti e visite a bambini malati di tumore: Donzelli vittima di foto fake create con Ia. “Denuncio tutti”

Notizie correlate

Leggi anche: Foto fake su Donzelli. Il deputato FdI: "Violenza intollerabile, ora denuncio"

Elisabeth del Belgio vittima di deepfake sessuali: le foto create con l'Intelligenza artificiale che preoccupano il PalazzoRTL riferisce che la Casa Reale belga sta mantenendo la massima discrezione sulla questione, tuttavia da Palazzo hanno fatto sapere al canale tv che...