PosCash | la soluzione BPER che trasforma i flussi POS in liquidità immediata per le imprese

A meno di un anno dal lancio, PosCash è la nuova soluzione di BPER Banca che permette alle imprese di convertire rapidamente i flussi di pagamento POS in liquidità immediata. Questa iniziativa mira a facilitare la gestione finanziaria delle aziende, offrendo loro accesso rapido ai fondi derivanti dalle transazioni effettuate tramite il terminale di pagamento. La proposta si rivolge a imprenditori di diversi settori che desiderano migliorare la propria liquidità.

A meno di un anno dal lancio, PosCash – la soluzione di BPER Banca che consente alle imprese di trasformare una quota dei flussi di incasso POS attesi in liquidità immediata, con un’esperienza digitale semplice e un modello di rimborso flessibile – sta registrando risultati in costante crescita e si conferma tra le proposte più dinamiche dell’offerta bancaria italiana. Oggi il servizio è già disponibile per oltre 78.000 clienti e sarà progressivamente esteso a tutti gli esercenti che incassano tramite POS su conto BPER, rafforzando il posizionamento della banca come partner di riferimento per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

