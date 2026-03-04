Bitonci | Pronti ad individuare misure per aiutare imprese e famiglie

Il rischio di un nuovo scossone sui costi dell'energia torna al centro dell'attenzione, con le imprese che guardano con preoccupazione alle tensioni internazionali e ai primi segnali sui prezzi dei carburanti. A commentare lo scenario, oggi mercoledì 4 marzo, è stato Massimo Bitonci, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Attrazione Investimenti, a margine della visita allo stabilimento Peroni di Padova, in occasione del 180esimo anniversario dalla fondazione. L'assessore sottolinea però che rispetto al passato l'Italia si presenta con una struttura energetica più diversificata: «La situazione oggi è diversa rispetto a qualche anno fa.