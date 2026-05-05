Un episodio che ha coinvolto due giovani si è concluso con un gravissimo incidente. Un ragazzo di 18 anni è stato sbalzato dal tettino di una minicar durante un gioco improvvisato, battendo violentemente la testa. È stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e si trova in rianimazione. Il 17enne alla guida del veicolo è stato denunciato per lesioni stradali gravi.

Un gioco pericoloso finito decisamente male: 18enne sbalzato a terra dal tettino di una minicar batte la testa e finisce in ospedale in prognosi riservata, mentre l’amico 17enne che era alla guida del mezzo è stato denunciato per lesioni stradali gravi. I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e ieri e a dare l’allarme al 118, scattato intorno a mezzanotte, sono stati alcuni giovani presenti e che hanno richiesto l’immediato intervento dell’ambulanza per un grave incidente, avvenuto nel piano superiore del parcheggio di un supermercato di via Roma. Il personale medico ha soccorso il giovane rinvenuto a terra, apparso subito in...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Gioco“ finito male, grave 18enne. Sbalzato dal tettino di una minicar. Batte la testa ed è in rianimazione

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